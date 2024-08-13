Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций VieMed Healthcare с целевой ценой $9,3 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"VieMed отчиталась за второй квартал текущего года ростом выручки на 27% г/г, что оказалось выше собственного гайденса и общерыночных ожиданий, - пишет аналитик Илья Зубков. - Скорректированная EBITDA компании за отчетный период поднялась на 31% г/г, а рентабельность повысилась на 0,6 п.п., до 23,3%, сохраняя последовательный позитивный тренд. Мы ожидаем, что текущие тренды для рентабельности сохранятся как минимум до конца текущего года. В будущем возможны новые сделки M&A, так как VieMed сохраняет активность на этом рынке после приобретения HMP и готова тщательно выбирать цели для стратегического поглощения. Тенденции в выручке и рентабельности VieMed подтверждают наши позитивные ожидания".

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