"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 19 июня 2024 года, с ожидаемой доходностью 15% к концу августа, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Продлеваем торговую идею "Шорт АЛРОСА", которая за два месяца показала абсолютную доходность 14%, побив индекс Мосбиржи на 11 п.п. Недавние действия ведущих игроков алмазного рынка указывают на сохранение кризиса в отрасли - считаем, что этот фактор и дальше будет давить на котировки акций компании. "АЛРОСА" торгуется с мультипликатором Р/Е 7,5х по М2М - на 25% выше исторических значений. Полагаем, что такая премия выглядит несправедливо без фундаментальных предпосылок для роста прибыли в ближайшее время. Таким образом, считаем, что мультипликатор постепенно нормализуется за счет падения стоимости акций. К середине октября прогнозируем снижение котировок еще на 10%".

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