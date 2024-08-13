Ослабление рубля может помочь Сургутнефтегазу закрыть дивидендный гэп - "Велес Капитал"

Ослабление рубля может помочь "Сургутнефтегазу" закрыть дивидендный гэп, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "Сургутнефтегаза" подскочили вслед за вчерашним повышением курса доллара к рублю. Компания традиционно получает поддержку от более слабого рубля ввиду большого объема долларовых накоплений, - отмечет эксперт. - С технической точки зрения привилегированные акции "Сургутнефтегаза" только начали восстановление от минимумов с июля 2023 года и сегодня находятся у важного краткосрочного сопротивления 49,20 руб. Стабилизация выше 49,20 руб. позволит ожидать развития роста как минимум в район 54,11 руб., а далее - закрытия гэпа и движения к 59,56 руб., что предполагает потенциал повышения около 17% от текущих уровней. Бычий спекулятивный сценарий по акциям, скорее всего, реализуется в случае дальнейшего укрепления доллара против рубля и сохранения коррекционных настроений на российском рынке в целом при восходящем тренде цен на нефть".

Отскок от сопротивлений 49,20 руб. и 54,11 руб. в то же время, по мнению Кожуховой, предупредит о рисках разворота и обновления годовых минимумов с возможным стремлением к 40 руб.

"Фундаментально "Сургутнефтегаз" представил слабые финансовые результаты за 1-е полугодие текущего года, что ухудшает перспективы годовых дивидендов компании, которых в любом случае придется ждать до 2025 года, - указывает аналитик инвесткомпании. - В подобных условиях позитивные сигналы для "Сургутнефтегаза" во 2-м полугодии могут прийти от дальнейшей девальвации рубля и более высоких цен на нефть".

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