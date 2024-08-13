Среднесрочная оценка акций ТМК негативна - ПСБ

Среднесрочная оценка акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) негативна, инвесторам не стоит покупать бумаги в настоящее время, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Эмитент представил финансовые результаты за I полугодие 2024 года. Они оказались хуже наших ожиданий. Среднесрочный взгляд на бумаги "ТМК" негативный, не рекомендуем их к покупке. Оценки могут измениться, если компания сможет переложить рост стоимости сырья на конечных покупателей своей продукции. Также менеджмент сообщил, что во втором полугодии текущего года будет стремиться сократить долговую нагрузку. Если компании это удастся, то привлекательность бумаг для инвесторов вырастет", - пишет эксперт.

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