"Финам" повысил рейтинг акций iShares Semiconductor ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций iShares Semiconductor ETF с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость в $264 за штуку, что предполагает потенциал роста 24,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"На фоне усилившихся опасений насчет "жесткой" посадки американской экономики и продолжающегося технологического противостояния между США и Китаем акции американских полупроводниковых компаний за последний месяц заметно подешевели. Несмотря на риски, в полупроводниковой отрасли сохраняются и позитивные тренды: мировые продажи чипов продолжают расти двузначными темпами, а "бигтехи" увеличивают инвестиции в расширение мощностей центров обработки данных", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Смирнов также обращает внимание, что дивидендная доходность iShares Semiconductor ETF за последние двенадцать месяцев составила лишь 0,6%. Большая часть представителей фонда реинвестирует свободный денежный поток в развитие бизнеса.

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.