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Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ТМК
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13 августа 2024 года 12:14
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ТМК
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), исходя из долгосрочной устойчивости фундаментального спроса на ее продукцию и дальнейшего развития внутреннего рынка, говорится в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы Дегтяревой. "Мы нейтрально/негативно оцениваем результаты эмитента за 1П24 по МСФО. Тем не менее, пообщавшись с компанией, видим ряд факторов, которые позволят ожидать, что по итогам 2024 года "ТМК" сможет восстановить свои финансовые показатели и, в частности, вернуть рентабельность по EBITDA на исторический уровень - 20-22%. Подтверждаем рекомендацию "выше рынка", исходя из долгосрочной устойчивости фундаментального спроса на ее продукцию и дальнейшего развития внутреннего рынка", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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