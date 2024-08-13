"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций NiSource с прогнозной стоимостью на уровне $31,6 за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"После изучения отчета за 2К24 мы подтверждаем оценку акций эмитента. Холдинг фиксирует заметный спрос на электроэнергию и газ во всех штатах присутствия, что отражается в уверенном росте финансовых показателей. Тем не менее за последние шесть месяцев бумаги NiSource подорожали уже на 22%, и потенциал их дальнейшего роста нам представляется ограниченным, -указывает эксперт. - Дивидендная доходность акций NiSource составит около 3,7% в следующие двенадцать месяцев. По нашим оценкам, дивиденд за 1К25 будет увеличен до $0,295 (+11,3% г/г), а на горизонте года выплаты составят $1,15".

Смирнов также обращает внимание, что стихийные бедствия несут угрозу для инфраструктуры NiSource. В июле территория деятельности холдинга в Индиане была затронута несколькими торнадо, однако серьезного ущерба удалось избежать.

Зависимость NiSource от газовых и угольных ТЭС приносит в кейс холдинга дополнительные регуляторные риски, указывает аналитик инвесткомпании. В частности, угрозу для эмитента несут новые правила Агентства по охране окружающей среды США, которые требуют от энергетических компаний сократить выбросы ТЭС на 90% к 2032 году.

NiSource - американский коммунальный холдинг, предоставляющий газ и электроэнергию 3,7 млн потребителям в шести штатах: Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана.

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