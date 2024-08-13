ПСБ сохраняет осторожную оценку акций АЛРОСА

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет осторожную оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

"Финансовые результаты эмитента за первое полугодие оказались ожидаемо слабыми. В условиях кризиса в отрасли, снижение выручки на 4,6%, на первый взгляд, выглядит не так критично. Что касается сильного сокращения чистой прибыли, помимо снижения выручки и роста расходов, ощутимое влияние оказали прочие операционные расходы на 10,3 млрд рублей, которые не раскрываются компанией. Столь сильный рост свободного денежного потока обусловлен прежде всего реализацией ранее накопленных запасов. Однако обратим внимание на валовую прибыль. В прошлом году "АЛРОСА" выплатила дополнительные 19 млрд руб. в качестве НДПИ. Без учета этого платежа, а также доходов от субсидий, рентабельность по валовой прибыли по итогам 1П23 составила 56,7%, в то время как данный показатель в текущем году оказался на 20 п.п. ниже, упав до 36,1%. Вероятно, сказывается падение цен на продукцию, так как себестоимость выросла на 14%, а выручка сократилась, - пишут эксперты в материале. - Сохраняем осторожный взгляд на акции "АЛРОСА". Вполне допускам выплату промежуточных дивидендов. При выплате 70% свободного денежного потока размер дивиденда может составить 3,6 руб./акцию с доходностью в 6%. Однако в таком случае придется потратить все денежные средства на балансе. По этой причине считаем, что размер возможных дивидендов за первое полугодие может быть существенно ниже".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.