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13 августа 2024 года 09:51

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе обострения ситуации в приграничных с Украиной областях - Белгородской, Брянской и Курской, где с 9 августа введен режим контртеррористической операции, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в начале насыщенной в плане макроэкономических данных недели. На прошлой неделе Уолл-стрит фиксировала как самое резкое дневное падение, так и самое активное восстановление с 2022 года. В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле. Опрошенные Trading Economics аналитики ждут замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%.

Кроме того, в четверг будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу - данные о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей. Также на этой неделе свои квартальные отчетности обнародуют крупные ритейлеры, включая Walmart и Home Depot.

Японский фондовый индекс активно растет на торгах во вторник, тогда как остальные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно. Азиатские рынки акций восстанавливаются после обвала в начале прошлой недели, вызванного опасениями рецессии в США. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 3,5%. Накануне биржи Японии были закрыты из-за государственного праздника. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опускается менее чем на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,12%. Южнокорейский индекс Kospi теряет менее 0,1%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 увеличивается на 0,15%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник после резкого подъема днем ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,73 за баррель, что на 0,69% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на 3,3%, до $82,30 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене на 0,65%, до $79,54 за баррель. В понедельник контракт подскочил на 4,2%, до $80,06 за баррель.

Накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

Ранее в понедельник Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле. В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 августа выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,764 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,654 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 104,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (10-12 августа) прибавил 0,06%, поднявшись до 915,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,03%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,42%) и "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-002Р-03" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,57%), "РЖД-32" (-0,47%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 13 августа начнет размещение выпуска облигаций серии 005Р-04Р со сроком обращения 3,5 года объемом 3 млрд рублей. Датой окончания размещения ценных бумаг станет 31 октября или дата размещения последней облигации выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее. Ставки купонов квартальные и переменные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России (значение которой берется на 7 день предшествующий дате расчета), увеличенного на спред в 0,75% годовых.

МФК "Вэббанкир" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей на уровне 23% годовых. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых. Также по займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Компания начнет размещение выпуска 14 августа. Заем будет предназначен для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-10R на уровне 19,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Объем займа пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 9 августа за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 16 августа.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) 13 августа с 11:00 до 14:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск облигаций с фиксированным купоном серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 1,3 года (487 дней). Предусмотрен единственный купон, ориентир - 18,5% годовых. Техразмещение запланировано на 15 августа.

ООО "СибСульфур" 15 августа начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинальной стоимости будет погашено в каждую из дат окончания купонных периодов с 9-го по 11-й, еще 55% от номинала в дату завершения 12-го купона. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Инвестиционная компания "Айгенис" 15 августа начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 16 декабря или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) в первой половине сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, увеличенного на спред не более 250 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 10-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% от номинала - в дату выплаты 60-го купона.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) выкупила в рамках оферты 319 тыс. 404 облигации серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 63,88% займа. Десятилетний выпуск на 500 млн рублей был размещен в августе 2019 года по ставке 10,85% годовых. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты через год (в августе 2025 года) - 17,5% годовых.

ООО "Киви финанс" выставило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-02. Период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Количество приобретаемых бумаг до 10 тыс. 378 штук включительно. Цена приобретения будет равна сумме номинальной стоимости бумаг и накопленного купонного дохода, рассчитываемого на дату подачи адресной заявки владельцем облигаций. В апреле-мае компания допустила несколько технических дефолтов по офертам бондов после нарушения ковенант, однако в самом конце мая по итогам выкупа облигаций эмитент и оферент исполнили все обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме. Количество приобретенных бумаг составило 8 млн 309,953 тыс. штук. Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" серии 001Р-02 номинальным объемом 8,5 млрд рублей с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании, оставшийся в обращении.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская дочка ОАО "РЖД") приняло решение 28 августа досрочно погасить облигации серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,2% годовых до запланированной оферты с исполнением 2 сентября 2024 года. Оферту на приобретение эмитент принял решение заменить call-опционом.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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