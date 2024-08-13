Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 2800-2900п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Рост цен на нефть должен способствовать сохранению спроса на бумаги нефтегазовых компаний. Для индекса первым важным рубежом выступает отметка 2900 пунктов. До этого момента говорить о восстановлении рынка преждевременно", - отмечает эксперт в комментарии.

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