Возможно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник - "Алор Брокер"

Возможно позитивное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи во вторник, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Торги на рынке акций в понедельник проходили волатильно - были как попытки вырваться из боковика вверх, так и потуги начать всерьез тестировать поддержку 2800 пунктов. Однако по итогам дня индекс Мосбиржи закрылся символическим снижением на 0,1%. На "вечерке" покупатели были более активными, рост почти на 0,5%. Так что во вторник нас ждет позитивное открытие, которое вряд ли превратится в восходящую волну, - пишет эксперт в обзоре. - О слабости рынка свидетельствует тот факт, что инвесторы проигнорировали короткое, но мощное ралли в нефти, а также сильное ослабление рубля к доллару. Мы бы не стали винить во всем геополитику, просто вложения в безрисковые активы сейчас выглядят намного привлекательнее, особенно в свете жесткой риторики зампреда ЦБ Алексей Заботкина в понедельник, который не исключил повышения ключевой ставки до 20% годовых".

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