Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали небольшие смешанные колебания на фоне аналогичной динамики UST

Москва.12 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшие смешанные колебания на фоне аналогичной динамики цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ лишь слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене всего на 0,2 базисного пункта, до 71,75% от номинала (доходность - 8,93% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подросли на 1,4 базисного пункта, до 67,56% от номинала (их доходность не изменилась относительно предыдущего торгового дня, составив 9,32% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,4 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся в цене на 0,8 базисного пункта, подорожав до 57,16% от номинала (доходность опустилась на 0,1 базисного пункта и составила 9,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене 227 базисных пунктов, опустившись до 48,4% от номинала (их доходность увеличилась на 263 базисных пунктов, составив 51,1% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 2,4 базисного пункта - до 69,92% от номинала (доходность опустилась на 0,5 базисного пункта - до 17,4% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за день на 2,1 базисного пункта - до 67,42% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,2 базисного пункта, составив 14,11% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 20,3 базисного пункта - до 68,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют небольшие смешанные колебания в ожидании важной макроэкономической статистики, которая будет опубликована позднее на неделе.

Так, в среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле. Опрошенные Trading Economics аналитики ждут замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%. Базовая инфляция (индекс Core CPI), как ожидается, замедлилась в июле до 3,2% с 3,3% месяцем ранее.

Динамика инфляции является ключевым фактором для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Сигналы спада активности на американском рынке труда повысили уверенность трейдеров в том, что ФРС будет снижать ставку быстрее, чем ожидалось ранее.

В четверг будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу - данные о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей.