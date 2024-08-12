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Рубль в понедельник развернулся вниз и немного опустился в паре с юанем, несмотря на продолжающую уверенно дорожать нефть

Москва. 12 августа. Китайский юань отыграл потери первой половины дня и немного повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Его курс в 19:00 мск составил 11,89 руб., что на 1,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль опустился, несмотря на продолжающую уверенно дорожать нефть.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 1,9555 рубля, до 89,9475 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5008 рубля, до 96,6852 руб./EUR1.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июне 2024 года составило $68,6 млрд, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в информации ЦБ.

В июне положительное сальдо составило $11,5 млрд, увеличившись на 27% относительно июня прошлого года.

Инфляция в России в июле 2024 года составила 1,14% после 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,5% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил Росстат в пятницу вечером уже после закрытия торгов на Московской бирже.

Ускорение инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2024 года тарифов на услуги ЖКХ (в июле 2023 года этой индексации не было, так как ее перенесли на декабрь 2022 года).

За январь-июль 2024 года цены выросли на 5,06% (в июле 2023 года инфляция составила 0,63%, а за январь-июль 2023 года - 3,41%).

Инфляция в июле 2024 года практически совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,1%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле ускорилась до 9,13% с 8,59% на конец июня, 8,3% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

"На прошлой неделе на торгах рубль достигал уровня 84,5 за доллар. Сегодня национальная валюта оказалась в моменте выше 91,2 за доллар. Возможно, ослабление рубля происходит на фоне ожидаемого восстановления более эффективной системы расчетов за импорт и экспорт. Спрос на валюту постепенно растет, а предложение остается ограниченным на фоне сокращения экспорта и снижения объемов принудительного возврата валютной выручки экспортерами. По нашему мнению, ближайший целевой коридор для рубля составит 90-94 за доллар. Факторами поддержки рубля являются: рост экспорта и падение импорта на фоне проблем с расчетами, продажа валюты из ФНБ, ситуация с бюджетом, в частности НГД - нефтегазовыми доходами, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, принудительная продажа валютной выручки экспортерами, инфраструктурные риски для покупателей валют", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился и вышел в небольшой плюс к юаню, но затем сдал позиции. (...) Официальные валютные курсы ЦБ еще в пятницу свидетельствовали о том, что рубль активно слабеет. Правда, к юаню темпы этого движения намного меньше, его официальный курс регулятор формирует на основе биржевого. Более медленный рост пары "юань-рубль", скорее всего, обусловлен проблемами с дальнейшим использованием китайской валюты, купленной на бирже, во внешнеторговых операциях. В результате у нас юань к доллару стоит заметно дешевле, чем на мировом рынке (пара "доллар-юань"). Спрос на иностранную валюту постепенно восстанавливается, в том числе со стороны импортеров, которые приспосабливаются к новым санкционным условиям. В то же время предложение валюты остается ограниченным - как из-за ослабления нормы репатриации валютной выручки, так и сокращения экспорта в количественном выражении под воздействием санкций и геополитики. Все это будет способствовать движению официального курса доллара в район 90 руб. и выше", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают активно расти вечером в понедельник, несмотря на ухудшение прогноза глобального спроса от ОПЕК.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 1,97%, до $81,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к указанному времени на 2,42%, до $78,69 за баррель.

ОПЕК в понедельник понизила прогноз роста спроса на нефть на текущий год на 135 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,11 млн б/с.

"Снижение отражает актуальные данные, полученные за I кв. и в некоторых случаях во II кв. 2024 года, а также снижение ожиданий по росту спроса в Китае. Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет на 0,2 млн б/с, а в остальных странах - на 1,9 млн б/с", - говорится в отчете.

Прогноз роста потребления в 2025 году снижен на 60 тыс. б/с, и теперь ОПЕК исходит из того, что в 2025 году спрос на нефть вырастет на 1,78 млн б/с и составит 106,11 млн б/с.

Также трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где Иран пообещал ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как пишет издание Axios, израильская разведка полагает, что атака может произойти в ближайшие дни. Тем временем США направили в регион подводную лодку Georgia, оснащенную управляемыми ракетами.

Банк России в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 510,3 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 510,3 млрд рублей) в среднем по ставке 17,86% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 августа увеличилась на 2 базисных пункта - до 17,25% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно пятницы на 10 базисных пунктов, до 16,6% годовых, версия на три месяца поднялась на 4 базисных пункта, до 16,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в понедельник составила 16,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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