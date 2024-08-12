Рубль в понедельник развернулся вниз и немного опустился в паре с юанем, несмотря на продолжающую уверенно дорожать нефть
На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 1,9555 рубля, до 89,9475 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5008 рубля, до 96,6852 руб./EUR1.
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июне 2024 года составило $68,6 млрд, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в информации ЦБ.
В июне положительное сальдо составило $11,5 млрд, увеличившись на 27% относительно июня прошлого года.
Инфляция в России в июле 2024 года составила 1,14% после 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,5% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил Росстат в пятницу вечером уже после закрытия торгов на Московской бирже.
Ускорение инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2024 года тарифов на услуги ЖКХ (в июле 2023 года этой индексации не было, так как ее перенесли на декабрь 2022 года).
За январь-июль 2024 года цены выросли на 5,06% (в июле 2023 года инфляция составила 0,63%, а за январь-июль 2023 года - 3,41%).
Инфляция в июле 2024 года практически совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,1%.
Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле ускорилась до 9,13% с 8,59% на конец июня, 8,3% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.
Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".
ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.
Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).
"На прошлой неделе на торгах рубль достигал уровня 84,5 за доллар. Сегодня национальная валюта оказалась в моменте выше 91,2 за доллар. Возможно, ослабление рубля происходит на фоне ожидаемого восстановления более эффективной системы расчетов за импорт и экспорт. Спрос на валюту постепенно растет, а предложение остается ограниченным на фоне сокращения экспорта и снижения объемов принудительного возврата валютной выручки экспортерами. По нашему мнению, ближайший целевой коридор для рубля составит 90-94 за доллар. Факторами поддержки рубля являются: рост экспорта и падение импорта на фоне проблем с расчетами, продажа валюты из ФНБ, ситуация с бюджетом, в частности НГД - нефтегазовыми доходами, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, принудительная продажа валютной выручки экспортерами, инфраструктурные риски для покупателей валют", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.
"Рубль после негативного старта быстро восстановился и вышел в небольшой плюс к юаню, но затем сдал позиции. (...) Официальные валютные курсы ЦБ еще в пятницу свидетельствовали о том, что рубль активно слабеет. Правда, к юаню темпы этого движения намного меньше, его официальный курс регулятор формирует на основе биржевого. Более медленный рост пары "юань-рубль", скорее всего, обусловлен проблемами с дальнейшим использованием китайской валюты, купленной на бирже, во внешнеторговых операциях. В результате у нас юань к доллару стоит заметно дешевле, чем на мировом рынке (пара "доллар-юань"). Спрос на иностранную валюту постепенно восстанавливается, в том числе со стороны импортеров, которые приспосабливаются к новым санкционным условиям. В то же время предложение валюты остается ограниченным - как из-за ослабления нормы репатриации валютной выручки, так и сокращения экспорта в количественном выражении под воздействием санкций и геополитики. Все это будет способствовать движению официального курса доллара в район 90 руб. и выше", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Цены на нефть продолжают активно расти вечером в понедельник, несмотря на ухудшение прогноза глобального спроса от ОПЕК.
Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 1,97%, до $81,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к указанному времени на 2,42%, до $78,69 за баррель.
ОПЕК в понедельник понизила прогноз роста спроса на нефть на текущий год на 135 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,11 млн б/с.
"Снижение отражает актуальные данные, полученные за I кв. и в некоторых случаях во II кв. 2024 года, а также снижение ожиданий по росту спроса в Китае. Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет на 0,2 млн б/с, а в остальных странах - на 1,9 млн б/с", - говорится в отчете.
Прогноз роста потребления в 2025 году снижен на 60 тыс. б/с, и теперь ОПЕК исходит из того, что в 2025 году спрос на нефть вырастет на 1,78 млн б/с и составит 106,11 млн б/с.
Также трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где Иран пообещал ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как пишет издание Axios, израильская разведка полагает, что атака может произойти в ближайшие дни. Тем временем США направили в регион подводную лодку Georgia, оснащенную управляемыми ракетами.
Банк России в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 510,3 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 510,3 млрд рублей) в среднем по ставке 17,86% годовых.
Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 августа увеличилась на 2 базисных пункта - до 17,25% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно пятницы на 10 базисных пунктов, до 16,6% годовых, версия на три месяца поднялась на 4 базисных пункта, до 16,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в понедельник составила 16,52% годовых.