Котировки нефти останутся в торговом диапазоне $79-82/барр. до конца августа - Freedom Finance Global

Котировки нефти, скорее всего, останутся в торговом диапазоне $79-82 за баррель Brent до конца августа, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Впервые в текущем году аналитики ОПЕК в ежемесячном отчете пересмотрели в сторону ухудшения свои прогнозы спроса на нефть в мире. На 2024 год ориентир снижен на 135 тыс. баррелей в сутки - до 2,1 млн, на 2025-й - уменьшен на 70 тыс. баррелей в сутки, до 1,78 млн, - отмечает эксперт. - В начале августа значительно увеличились риски эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с пересмотром в сторону ослабления рисков рецессии в США это поддержит цены на нефть Brent у отметки $80/барр. Учитывая это, до конца августа прогнозируем котировки в диапазоне $79-82/барр., а в случае нового вооруженного противостояния на Ближнем Востоке не исключаем повышения цен на североморскую нефть до $85-88/барр. Важное значение будут иметь дальнейшие макроэкономические релизы из США. Если рынок вновь увидит в статистике усиление рисков рецессии, мировые цены на нефть опять окажутся под давлением".

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