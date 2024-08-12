"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии экспертов телеграм-канала.

"АЛРОСА" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1П24, - пишут аналитики. - Благодаря реализации запасов, выручка выросла на 36% п/п и составила 179 млрд рублей (-6% г/г). Скорректированная EBITDA за полугодие составила, по нашим оценкам, 65 млрд руб., превысив консенсус-прогноз на 11%. Согласно дивидендной политике компании, выплата может составить 100% свободного денежного потока (4,9 руб. на акцию), но не менее 50% чистой прибыли (2,5 руб. на акцию). Сохраняем положительный долгосрочный взгляд на акции "АЛРОСА" на фоне привлекательной оценки: акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 3,6х - дисконт ~40% к среднеисторическим значениям".

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