Подъем ставки ЦБР до 19% может быть оправдан рисками для инфляционных ожиданий - Росбанк

Повышение ключевой ставки Банка России до 19% годовых может быть оправдано рисками для инфляционных ожиданий, если продовольственные цены сохранят высокие темпы роста, а нерегулируемые услуги его возобновят, говорится в комментарии аналитиков Росбанка.

"Июльские данные по инфляции показали рост потребительских цен на 1,14% м/м (до 9,1% г/г). Цифра оказалась чуть выше прогноза на базе недельных данных (+1,0% м/м) не без позитивных и неприятных сюрпризов в компонентах. Опубликованные данные сохраняют актуальность жесткого сигнала регулятора на предстоящие заседания", - отмечают эксперты.

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