"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции АЛРОСА

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы котировок акций "АЛРОСА" из-за непростой конъюнктуры на рынке алмазов, сообщается в материале аналитиков.

"Добытчик алмазов опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Заметное сокращение выручки во втором квартале может быть обусловлено снижением цен на алмазы и/или низкими продажами. При этом дополнительное давление на прибыль оказали инфляция затрат и рост прочих операционных расходов, - отмечают эксперты. - Дивидендная политика компании позволяет направить на выплату дивидендов за первое полугодие текущего года 70-100% свободного денежного потока - потенциальный размер дивиденда составляет 3,6-5,2 рубля на акцию, доходность к текущей цене - 6-8,6%".

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