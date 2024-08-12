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12 августа 2024 года 15:34

Рубль днем немного усилил темпы роста в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 12 августа. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в понедельник, его курс в 15:00 мск составил 11,85 руб., что на 2,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль повышается на фоне активно дорожающей нефти.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 98 копеек, до 88,11 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 78 копеек, до 95,47 руб./EUR1.

Инфляция в России в июле 2024 года составила 1,14% после 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил Росстат в пятницу вечером уже после закрытия торгов на Московской бирже.

Ускорение инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2024 года тарифов на услуги ЖКХ (в июле 2023 года этой индексации не было, так как ее перенесли на декабрь 2022 года).

За январь-июль 2024 года цены выросли на 5,06% (в июле 2023 года инфляция составила 0,63%, а за январь-июль 2023 года - 3,41%).

Инфляция в июле 2024 года практически совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,1%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле ускорилась до 9,13% с 8,59% на конец июня, 8,3% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

Высока вероятность отката пары "юань-рубль" к отметке 11,5 руб./юань в ближайшие одну-две недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Юань в пятницу тестировал на прочность верхнюю границу диапазона 11,7-11,9 руб., в котором курс остается зажатым с конца июля, однако смог удержаться внутри него, - напоминает эксперт. - Пока рынок остается в состоянии баланса, юань может пытаться пойти чуть выше - целевым на сегодня по юаню видим диапазон 11,75-11,95 руб. Однако мы осторожно продолжаем смотреть на китайскую валюту - основное предложение со стороны экспортеров, несмотря на их текущую невысокую активность, традиционную для начала месяца, а также Банка России приходится именно на юаневый сегмент, что сформировало уже достаточно широкий спрэд кросс-курса доллара к китайской валюте и пары доллар-юань на FOREX, доходивший в пятницу до 2,5%. Риски укрепления рубля, пусть и умеренного, по-прежнему, по нашему мнению, превалируют. И могут реализоваться, в отсутствие активизации импортеров, в ближайшие неделю-две - ближе к налогам - пока же склонны ждать отката юаня в район 11,5 руб.".

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 86,5-88,5 руб./$1, для пары "евро-рубль" - 94-96 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Высокая ключевая ставка продолжает оказывать поддержку рублю, - отмечает эксперт. - В числе положительных для национальной валюты факторов могут выступить и перспективы увеличения объема российского экспорта. Между тем ЦБ РФ отметил признаки замедления несбалансированного роста российской экономики. А обнаружение симптомов охлаждения перегретой экономики способно добавить оптимизма общей ситуации на рынке. При этом давление на национальную валюту продолжает оказывать обострение геополитической обстановки. В фокусе внимания - выход свежей статистики по пособиям по безработице в США. Ослабить доллар способны текущие настроения на мировом рынке, где все с меньшим энтузиазмом оцениваются перспективы экстренного снижения ставки Федрезервом ".

Курс рубля, скорее всего, будет тяготеть к отметке 12 за юань на текущей неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на прошлой неделе умеренно ослабился, - отмечают эксперты. - В августе Минфин заметно снизил объемы покупок валюты по бюджетному правилу, и чистые продажи юаней со стороны ЦБ выросли, что, впрочем, не привело к укреплению рубля. В понедельник курс пары "юань-рубль" находится у 11,88 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Для курса пока сохраняют свою актуальность диапазон в 11,75-12 руб./юань, но сейчас рубль может тяготеть к его верхней границе".

Нефтяные цены заметно выросли на прошлой неделе. На взгляд аналитиков банка, опасения рецессии к пятнице ослабились, что вкупе с ухудшением геополитической ситуации способствовало восстановлению котировок. В понедельник фьючерсы Brent торгуются чуть выше $80 за баррель. По мнению стратегов, в ближайшее время на динамику котировок повлияет публикация месячных отчетов ОПЕК и МЭА. Если организации заметно снизят прогнозы по спросу, цены могут вернуться ниже $80 за баррель.

Цены на нефть усилили подъем днем в понедельник из-за опасений эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 1,02%, до $80,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 1,21%, до $77,76 за баррель.

По итогам минувшей недели стоимость Brent поднялась на 3,7%, WTI - на 4,5%. Таким образом, нефть завершила ростом первую неделю из пяти.

На этой неделе трейдеры ждут ежемесячных прогнозов глобального спроса на топливо от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и составило 485 единиц. Число газовых установок понизилось на одну и составило 97.

Банк России в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 510,3 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 510,3 млрд рублей) в среднем по ставке 17,86% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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