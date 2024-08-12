Цены акций BYD, Li Auto и TSMC обладают потенциалом роста - инвестбанк "Синара"

Котировки акций BYD, Li Auto и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) пока обладают потенциалом роста, считают аналитики инвестиционного банка "Синара"

"BYD, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в июле заняла максимальную долю в истории на рынке электромобилей КНР по количеству машин: она выросла с 32,7% в июне до 35,5%. За тот же период доля Tesla на китайском рынке снизилась с 6,9% до 5,3%. Этот же показатель у Li Auto составляет 5,8%. Это помогло ей занять третье место в списке крупнейших производителей электромобилей в стране. На прошлой неделе компания сообщила и о рекордных июльских продажах. На наш взгляд, новости создают положительный фон для котировок бумаг BYD и Li Auto", - указывают эксперты.

Американские депозитарные расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в пятницу выросли на 2%, после того как компания объявила о росте выручки в июле, составившей $7,93 млрд, на 45% г/г и на 24% м/м, констатируют аналитики инвестбанка. Новость благоприятно скажется на бумаге, поскольку свидетельствует о сохраняющемся спросе на производство чипов для искусственного интеллекта, полагают они.

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