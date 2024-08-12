S&P 500 проведет торги понедельника в диапазоне 5300-5390п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5300-5390 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Внешний фон перед началом основной сессии умеренно позитивен. Фьючерсы на индексы США находятся в основном в "зеленой зоне". Баланс рисков мы оцениваем как нейтральный. Инвесторы, вероятно, продолжат проявлять осторожность в преддверии упомянутых релизов статистики инфляции. Прогнозируем среднюю внутридневную волатильность. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5300-5390 пунктов, - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании. - Отскок с минимума прошлого понедельника выглядит многообещающим, но S&P 500 остается в коррекционной фазе. В этой связи рекомендуем инвесторам проявлять осторожность при торговле бенчмарка ниже 20-дневной скользящей средней. Внимательно наблюдаем за зоной сопротивления 5390-5410 пунктов".

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