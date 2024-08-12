Дальнейший рост цены акций Expedia маловероятен - инвестбанк "Синара"

Дальнейший рост котировок акций Expedia Group маловероятен, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги эмитента в пятницу выросли в стоимости более чем на 10%, после того как инвесторы узнали, что квартальные результаты превзошли ожидания, хотя компания в июле предупреждала о снижении спроса на путешествия. Выручка составила $3,6 млрд против консенсус-прогноза в $3,53 млрд. Прибыль на акцию увеличилась до $3,51 - выше оценок в $3,14. Компания сократила прогноз по росту бронирований на 2024 финансовый год до 4%, тогда как раньше рассчитывала на прибавку в 5-9%. Мы считаем, что отчетность уже отражена в цене, и не ожидаем дальнейшего роста стоимости акций", - указывают эксперты в комментарии.

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