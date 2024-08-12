ЦБ РФ может повысить ставку в сентябре до 20% - Freedom Finance Global

ЦБ РФ в сентябре снова может повысить ключевую ставку ещё на 2 процентных пункта, до 20% годовых, если в августе так и не произойдёт существенного замедления инфляции, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Росстат оценил рост годовой инфляции потребительских цен в РФ в июле на 0,54 процентного пункта - с 8,6% до 9,3%, хотя, казалось бы, ещё в июне годовая инфляция несколько притормозила, - отмечает эксперт. - Помесячная инфляция в июле после июньского снижения достаточно резко пошла вверх, повысившись с июньских 0,6% до 1,14%, что оказалось самыми высокими темпами роста помесячной инфляции с начала 2024 года, даже выше, чем январские темпы роста! По нашему прогнозу, инфляция в России за весь 2024 год составит 7-9%, существенного замедления инфляции можно будет ожидать осенью, когда эффект от повышения тарифов ЖКХ будет учтён в ценах. Полагаем, что ЦБ РФ на заседании совета директоров в сентябре снова может повысить ключевую ставку ещё на 2 процентных пункта до 20% годовых, если в августе существенного замедления инфляции так и не произойдёт".

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