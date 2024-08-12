"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТКС Холдинга с целью 3000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,55%, стоп-приказ: 2478 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания обратилась к ЦБ за разрешением открыть филиалы за рубежом. В случае выдачи такого разрешения банк может существенно нарастить клиентскую базу, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена подошла к психологической поддержке на уровне 2500 руб. за бумагу, есть вероятность отскока. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2478 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,44", - указывают в "Финаме".

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