Рынок акций РФ на неделе сохранил негативный настрой на фоне общемировой коррекции

Рынок акций РФ на уходящей неделе сохранил негативный настрой на фоне общемировой коррекции фондовых площадок из-за возникших опасений наступления рецессии в США в условиях слабых статданных, фактором поддержки выступила выросшая нефть из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил минимум с начала июля 2023 года в районе 2800 пунктов, после чего умеренно скорректировался, в то время как внешняя конъюнктура заметно улучшилась.

В период с 5 по 9 августа индекс МосБиржи снизился на 1,8% и составил 2848,29 пункта, индекс РТС потерял 2,7% и достиг 1036,57 пункта на фоне роста октябрьской нефти Brent до $79,64 за баррель (+3,7%) и ослабления рубля. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 86,5621 руб./$1 (+0,86 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения под давлением продаж на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала к $76 за баррель) из-за опасений наступления рецессии в США до начала смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов, обновив минимум с начала июля 2023 года, лидировали в откате акции "Мечела" (-6,7%) и АФК "Система" (-4,5%).

Федрезерв США дал сигнал к снижению процентных ставок в сентябре, в то время как июльский отчет по американскому рынку труда оказался заметно слабее прогнозов (безработица выросла до 4,3%, прирост рабочих мест оказался существенно меньше ожиданий). Кроме того, Банк Японии неожиданно повысил ключевую ставку, что оказалось болезненным решением для местного фондового рынка, особенно для японских экспортеров. В понедельник японский Nikkei 225 обвалился на 12,4% (максимальный спад с октября 1987 года), утянув за собой вниз большинство бирж Азии, Европы и США. Аналитики Goldman Sachs повысили с 15% до 25% вероятность того, что сценарий наступления рецессии в США реализуется в ближайший год.

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешних настроений и наметившегося вечером роста нефти (Brent поднялась к $77 за баррель, хотя днем цена падала ниже $76 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с бумагами "Газпром нефти" (+2%), аутсайдерами дня выступили бумаги "Мечела" (-3,1%).

Фьючерсы на уровень базовой процентной ставки ФРС транслировали увеличение ожиданий, что регулятор может снизить ставку сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как ожидалось ранее.

Настрой покупателей в течение дня оставался подавленным из-за ценовой неуверенности в нефти, котировки которой днем снижались и лишь к вечеру вернулись к росту из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В частности, инвесторы оценивали возможную реакцию Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Еще одним фактором поддержки для нефти стала приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью (максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. б/с).

В среду рынок акций РФ после дневной волатильности лег на путь коррекционного восстановления вслед за выросшими внешними фондовыми площадками и подорожавшей нефтью (Brent поднялась к $78,7 за баррель); индекс МосБиржи подскочил в район 2875 пунктов на фоне ослабления рубля после обновления утром годового минимума в районе 2800 пунктов. В лидерах роста выступили акции "Мечела" (+6,8%) и "Роснефти" (+3,6%).

К фактору поддержки можно также отнести новости от ЦБ РФ, который дал намек, что недавние жесткие сигналы по денежно-кредитной политике могут быть последними в среднесрочном периоде.

В частности, в резюме по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ РФ говорится, что сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году. Банк России в июле повысил ключевую ставку с 16% до 18% и подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Замглавы Банка Японии Шиничи Учида заявил, что, несмотря на недавнее повышение ставки центробанком страны, политика ЦБ остается очень мягкой и регулятору следует ее сохранять с текущим уровнем ставки в обозримом будущем.

Объем китайского экспорта в июле вырос на 7% в годовом выражении, при прогнозах роста на 9,7% после июньского прирост на 8,6%. Объем промпроизводства в ФРГ в июне вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 1%.

Поддержку нефти оказала статистика Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на 3,73 млн баррелей (при прогнозах снижения на 1,8 млн баррелей), напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (рынки ожидали атаки Ирана на Израиль) и приостановка добычи на ливийском месторождении Sharara.

В четверг рынок акций РФ исчерпал коррекционный импульс и вернулся к снижению из-за фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшую нефть (Brent поднялась к $79 за баррель). Индекс МосБиржи утром поднимался до 2888 пунктов, но затем опустился в район 2850 пунктов во главе с бумагами "Мечела" (-3,2%) и АФК "Система" (-2,8%), при этом откат вечером сдерживался ослаблением рубля.

Сбербанк (-0,1%) по итогам I полугодия получил 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 738 млрд руб. годом ранее (прогноз составлял 810 млрд руб.). Выручка интернет-холдинга "ВК" (-1,9%) в I полугодии составила 70,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Совет директоров "ФосАгро" (-0,8%, до 5399 рублей), обсудив финрезультаты за I полугодие, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 117 рублей на акцию (закрытие реестра 22 сентября).

Среди вероятных причин ухудшения рыночного сантимента - торможение роста нефтяных цен и обострение геополитического фактора.

В США число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 17 тыс. и составило 233 тыс., сообщило в четверг Минтруда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 240 тыс. Статистика ослабила ожидания рецессии в США и подогрела рост американских индексов акций.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался в районе 2850 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent торговался в районе $79,5 за баррель), игроки предпочли не наращивать позиции перед выходными днями.

Сбербанк (-0,2%) за январь-июль 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% - до 909,9 млрд рублей. Чистая прибыль банка в июле выросла на 8,2% - до 141,2 млрд рублей.

В период 5-9 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "Мечела" (-8% и -10% "префы"), "Русснефти" (-8%), ПАО "Россети Сибирь" (-7%); лучше рынка оказались акции ПАО "Ренессанс Страхование" (+6%), ПАО "Софтлайн" (+5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4%).

Рынок акций РФ во второй декаде августа может сохранить повышенную волатильность на фоне жесткой монетарной политики ЦБ РФ и смешанных сигналов с внешних рынков капитала, фактором поддержки может выступить реинвестирование поступающих на счета инвесторов дивидендов компаний за 2023 год, а также квартальные отчеты компаний. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2750-2950 пунктов, для индекса РТС - 1000-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".