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09 августа 2024 года 19:37

Рубль в пятницу немного опустился в паре с китайским юанем, несмотря на умеренное укрепление цен на нефть

Москва. 9 августа. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, его курс в 19:00 мск составил 11,87 руб., что на 0,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль подешевел, несмотря на умеренное укрепление на рынке нефти.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,4299 рубля, до 86,5621 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0511 рубля, до 95,1844 руб./EUR1.

Крупнейшие экспортеры в июле сократили продажу валюты на 15% - до $12 млрд c $14,2 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России. Эту динамику ЦБ объяснил эффектом высокой базы июня - на этот месяц пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае 2024 года (этот показатель ЦБ дает с лагом в месяц) составило 108%, увеличившись с 104% в апреле, в условиях продажи валюты, накопленной ранее на депозитах.

Физлица в июле продолжали сокращать объем покупки валюты, приобрели ее на 39 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше июня (100,2 млрд рублей) и в 4,6 раза меньше уровня мая (178,9 млрд рублей).

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,2% и составило $76,7 млрд.

Согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-июне 2024 года снизился в годовом выражении на 0,4% - до $207,1 млрд, импорт сократился на 8,1%, до $130,4 млрд.

За январь-июнь 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $66 млрд, в том числе экспорт - $207,9 млрд, импорт - $141,9 млрд.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд).

Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

"Рубль в первой половине торгов совершал разнонаправленные движения в паре с юанем, находясь в небольшом минусе. Затем российская валюта ускорила нисходящую динамику и обновила дневной минимум к китайской. Правда, вскоре произошла коррекция, рубль сумел отыграть существенную часть дневных потерь. Паре "юань-рубль" по-прежнему не удается сформировать устойчивое движение: любые импульсы рано или поздно почти полностью или даже с избытком нивелируются противоположными. Разнонаправленная динамика в целом сохраняется на российском валютном рынке. Юань продолжает консолидироваться в двухнедельном диапазоне 11,73-11,95 руб., но не прекращает попыток выйти из него вверх. Скорее всего, это свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импорта. Это должно происходить по мере адаптации импортеров к новым санкционным условиям", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"По итогам прошедшей недели рубль ослаб по отношению к доллару США и китайскому юаню. В пятницу днем доллар на межбанковском рынке преодолел отметку 88 руб., курс юаня на биржевом рынке находился около 11,87 руб. К ослаблению рубля, вероятно, привело более выраженное влияние завершения налогового периода. При этом национальную валюту по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки по рублевым инструментам. Более заметному ослаблению рубля также препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала. На предстоящей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-88,5 руб., курс юаня - 11,7-12,1 руб.", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть продолжают умеренно подниматься вечером в пятницу и завершают ростом первую неделю из последних пяти.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск повысились на 0,54%, до $79,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,72%, до $76,73 за баррель.

В понедельник обе марки завершили торги на многомесячных минимумах на фоне общего обвала мировых рынков, вызванного слабыми статданными по рынку труда в США. Однако затем котировки восстановились и завершают неделю ростом на 3,5-4%.

Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда. В частности, из отчета Минтруда стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось на 17 тыс., до 233 тыс.

В пятницу вышли статданные из КНР. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%. Инфляция ускорилась по сравнению с 0,2% в июне.

Трейдеры также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, ожидая атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели, определенные в рамках договоренностей ОПЕК+, на 67 тыс. баррелей в сутки, сообщило Минэнерго РФ.

Превышение добычи произошло "из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить", отмечает министерство.

"Как было ранее согласовано, Россия будет компенсировать излишек производства с апреля 2024 года в течение компенсационного периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 года, а также с марта и до конца сентября 2025 года. Россия подтверждает свою приверженность графику компенсаций, который ранее был представлен в Секретариат ОПЕК, и призывает другие страны ОПЕК+, представившие свои планы компенсаций, придерживаться его", - говорится в сообщении.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 августа увеличилась на 1 базисный пункт - до 17,23% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно четверга на 5 базисных пунктов, до 16,5% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в пятницу составила 16,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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