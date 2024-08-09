Рубль в пятницу немного опустился в паре с китайским юанем, несмотря на умеренное укрепление цен на нефть
На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,4299 рубля, до 86,5621 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0511 рубля, до 95,1844 руб./EUR1.
Крупнейшие экспортеры в июле сократили продажу валюты на 15% - до $12 млрд c $14,2 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России. Эту динамику ЦБ объяснил эффектом высокой базы июня - на этот месяц пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае 2024 года (этот показатель ЦБ дает с лагом в месяц) составило 108%, увеличившись с 104% в апреле, в условиях продажи валюты, накопленной ранее на депозитах.
Физлица в июле продолжали сокращать объем покупки валюты, приобрели ее на 39 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше июня (100,2 млрд рублей) и в 4,6 раза меньше уровня мая (178,9 млрд рублей).
Внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,2% и составило $76,7 млрд.
Согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-июне 2024 года снизился в годовом выражении на 0,4% - до $207,1 млрд, импорт сократился на 8,1%, до $130,4 млрд.
За январь-июнь 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $66 млрд, в том числе экспорт - $207,9 млрд, импорт - $141,9 млрд.
Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд).
Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).
"Рубль в первой половине торгов совершал разнонаправленные движения в паре с юанем, находясь в небольшом минусе. Затем российская валюта ускорила нисходящую динамику и обновила дневной минимум к китайской. Правда, вскоре произошла коррекция, рубль сумел отыграть существенную часть дневных потерь. Паре "юань-рубль" по-прежнему не удается сформировать устойчивое движение: любые импульсы рано или поздно почти полностью или даже с избытком нивелируются противоположными. Разнонаправленная динамика в целом сохраняется на российском валютном рынке. Юань продолжает консолидироваться в двухнедельном диапазоне 11,73-11,95 руб., но не прекращает попыток выйти из него вверх. Скорее всего, это свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импорта. Это должно происходить по мере адаптации импортеров к новым санкционным условиям", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"По итогам прошедшей недели рубль ослаб по отношению к доллару США и китайскому юаню. В пятницу днем доллар на межбанковском рынке преодолел отметку 88 руб., курс юаня на биржевом рынке находился около 11,87 руб. К ослаблению рубля, вероятно, привело более выраженное влияние завершения налогового периода. При этом национальную валюту по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки по рублевым инструментам. Более заметному ослаблению рубля также препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала. На предстоящей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-88,5 руб., курс юаня - 11,7-12,1 руб.", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.
Цены на нефть продолжают умеренно подниматься вечером в пятницу и завершают ростом первую неделю из последних пяти.
Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск повысились на 0,54%, до $79,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,72%, до $76,73 за баррель.
В понедельник обе марки завершили торги на многомесячных минимумах на фоне общего обвала мировых рынков, вызванного слабыми статданными по рынку труда в США. Однако затем котировки восстановились и завершают неделю ростом на 3,5-4%.
Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда. В частности, из отчета Минтруда стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось на 17 тыс., до 233 тыс.
В пятницу вышли статданные из КНР. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%. Инфляция ускорилась по сравнению с 0,2% в июне.
Трейдеры также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, ожидая атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели, определенные в рамках договоренностей ОПЕК+, на 67 тыс. баррелей в сутки, сообщило Минэнерго РФ.
Превышение добычи произошло "из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить", отмечает министерство.
"Как было ранее согласовано, Россия будет компенсировать излишек производства с апреля 2024 года в течение компенсационного периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 года, а также с марта и до конца сентября 2025 года. Россия подтверждает свою приверженность графику компенсаций, который ранее был представлен в Секретариат ОПЕК, и призывает другие страны ОПЕК+, представившие свои планы компенсаций, придерживаться его", - говорится в сообщении.
Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 августа увеличилась на 1 базисный пункт - до 17,23% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно четверга на 5 базисных пунктов, до 16,5% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в пятницу составила 16,5% годовых.