Риски роста доходностей ОФЗ все еще сохраняются - инвестбанк "Синара"

Риски роста доходностей на рынке рублевых гособлигаций все еще сохраняются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"По итогам июля и первого августовского аукциона Минфин разместил ОФЗ на сумму 244 млрд руб., что при плане заимствований на текущий квартал в 1,5 трлн руб. выглядит довольно скромно. Как и в прошлом месяце, большинство аукционов, где предполагалось продавать бумаги с фиксированным купоном, пришлось отменить из-за отсутствия заявок с ценами, которые могли бы удовлетворить ведомство, - указывают эксперты. - Из общего размещенного объема на выпуски с фиксированными купонами пришлось лишь 46,1 млрд руб. Отметим, что инвесторы проявляли крайне высокий интерес к флоатерам, однако Минфин отсек бoльшую часть спроса, разместив в июле и на одном аукционе в августе таких бумаг на сумму 213 млрд руб. при спросе в 1,3 трлн руб."

"Рынок госбумаг негативно воспринял решение Банка России повысить ключевую ставку и пересмотреть в сторону повышения же ее траекторию на будущие периоды. В результате доходности начали расти, а индекс государственных облигаций RGBI попытался обновить двухлетний минимум. Однако снижение цен вскоре прекратилось, и по итогам недели доходности вернулись на уровни, на которых они находились до решения регулятора, а потом и продолжили опускаться, - пишут аналитики в обзоре. - Позитив рынку добавили последние данные по недельной инфляции, зафиксировавшие замедление роста потребительских цен. Мы не в полной мере разделяем позитивный настрой рынка и считаем, что риски роста доходностей все еще сохраняются".

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