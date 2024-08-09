Рынок акций РФ после негативного открытия отскочил вверх вслед за миром, индекс МосБиржи превысил 2865п

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ после негативного открытия торгов в пятницу отскочил вверх вслед за растущими фондовыми площадками благодаря сокращению опасений наступления рецессии в США; индекс МосБиржи превысил 2865 пунктов во главе с бумагами "Русала".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2865,96 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1043 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже прибавили в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составляет 86,5621 руб. (+60,78 копейки).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), а также не входящие в расчет основных индексов акции Solidcore (MOEX: POLY) (-1,8%),

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", геополитика снова оказывает серьезное давление на российский рынок акций и не позволит ему перейти к устойчивому росту в ближайшее время. Кроме того, сохраняется жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, и смягчения риторики регулятора пока не наблюдается. В пятницу выйдут данные по инфляции в РФ за июль и ВВП за II квартал, которые могут внести больше ясности в дальнейшую траекторию ключевой ставки ЦБ. Однако мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рынок будет торговаться в боковике 2800-3000 пунктов по индексу МосБиржи, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть стабильны, настроения на мировых фондовых площадках оптимистичные.

Индексы МосБиржи и РТС находятся недалеко от годовых минимумов 2803 пункта и 1031 пункт соответственно, которые индикаторы могут обновить в ближайшие сессии из-за отсутствия масштабных драйверов для повышения. Неделя в целом для российского рынка также завершается на негативной ноте, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов.

"Ждем в пятницу сдержанной динамики. Лучше рынка могут быть акции Сбербанка, который представит финансовые результаты за июль по РСБУ", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи снизился вопреки ожиданиям инвесторов. В начале торгов сантимент был позитивным: днем ранее индекс удержался выше 2800 пунктов, мировые рынки вместе с ценами на нефть продолжили восстанавливаться после падения в понедельник. Поддержкой для рынка выступили акции Сбербанка, которые показали наименьшие потери среди ключевых бумаг. Банк представил отчетность за первое полугодие по МСФО, которая оказалась ожидаемо хорошей. Просели к нижней границе восходящего тренда акции "Газпрома" - учитывая негативные настроения, вполне вероятно, что тренд может быть сломлен в ближайшее время, считает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", котировки нефти Brent колеблются вблизи $79 за баррель. Участники рынка опасаются обострения ситуации на Ближнем Востоке, что оказывает поддержку нефтяным котировкам.

В июле дефицит федерального бюджета России увеличился до 0,7% от ВВП, что эквивалентно 1,36 трлн рублей (для сравнения: в июне этот показатель составлял 0,5% от ВВП). Увеличение дефицита было обусловлено небольшим снижением доходов и ростом расходов. Согласно данным Минфина, доходы в июле составили 2,65 трлн рублей, что ниже июньских 2,8 трлн рублей, но все еще выше показателей мая.

Дивиденды Сбербанка, учитывая сильный отчет за полугодие, за 2024 год могут превысить размер дивидендов за 2023 год на фоне повышения прибыли. Банк планирует придерживаться политики выплаты 50% от чистой прибыли в виде дивидендов. Совет директоров "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. В случае одобрения, это могут быть первые дивиденды в корпоративной истории "Яндекса". В составе Yandex N.V. российская компания предпочитала направлять всю прибыль на развитие текущего бизнеса и новых направлений, не осуществляя выплат акционерам. Сеть магазинов "Магнит" (MOEX: MGNT) завершила сделку по приобретению 33% акций дальневосточного ритейлера "Самбери", что может способствовать расширению присутствия сети "Магнит" на рынке Дальнего Востока, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 1,8-2,9% во главе с Nasdaq, подъем S&P 500 (+2,3%) стал максимальным с ноября 2022 года благодаря статданным, показавшим, что рынок труда США сохраняет устойчивость.

Согласно отчету Минтруда США, обнародованному в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось на 17 тыс., до 233 тыс. Аналитики в среднем ожидали сокращения количества заявок до 240 тыс., по данным Trading Economics.

Статистика говорит о том, что число увольнений в Штатах остается низким, и рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch. Американские компании уже не нанимают так много людей, как раньше, но и не спешат увольнять их. Это признак того, что рынок труда остывает и становится более нормальным, но речи о большом ухудшении не идет, пишет издание.

На этой неделе к отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные на прошлой неделе, спровоцировали рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков, отмечает The Wall Street Journal.

В пятницу следом выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,2%).

Поддержку рынкам азиатского региона оказало общее увеличение аппетита к риску после публикации накануне статданных Минтруда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в Штатах. Трейдеры также оценивают статданные из Китая и корпоративные новости.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%, по данным Trading Economics.

Инфляция ускорилась по сравнению с 0,2% в июне, что является позитивным сигналом для властей КНР, пытающихся подстегнуть потребительский спрос, отмечает Market Watch.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 0,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило ГСУ.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле 2024 года увеличились на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,5% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,5%. В июне в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6% в годовом выражении и подъем на 0,5% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июле увеличились на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% относительно июня, что также совпало с прогнозами экспертов.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после уверенного роста по итогам предыдущей сессии на статистике Минтруда США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,12 за баррель (-0,1% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,18 за баррель (+0,01% и +1,3% в четверг).

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,27 млрд рублей (из них 1,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,24 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 887,05 млн рублей на акции "Газпрома").