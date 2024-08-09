Инвестбанк "Синара" понизил прогноз курса рубля на конец августа до 88 руб./$1 и 11,9 руб. за юань

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз по курсу валютных пар USD/RUB и CNY/RUB на конец августа текущего года с 90 до 88 руб./$1 и c 12,3 до 11,9 рубля за юань соответственно, сообщается в материале аналитиков Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"Дефицит юаней представляется нам проблемой скорее локального характера, так как номинированные в китайской валюте платежи за экспорт продолжают исправно поступать: по данным Банка России, почти 18% экспорта оплачивается "дружественными" валютами. Пока КНР и РФ не восстановят валютные транзакции, рубль, вероятнее всего, останется на нынешних уровнях, то есть в районе 88 руб./$1 и ниже 12 по CNY/RUB, - указывают эксперты. - Агентство Reuters предполагает, что осенью Китай и Россия перейдут, возможно, на бартерные сделки. Это позволило бы не только обойти проблемы с платежами, но и вывести торговлю из-под пристального внимания западных регуляторов и уменьшить валютные риски. Предполагается, что по бартеру пойдут сделки с товарами, в отношении которых не вводились санкции, такими как металлы или продукция сельского хозяйства. До тех пор ослабление рубля откладывается по техническим причинам, так как отток капитала по-прежнему ограничен. Учитывая складывающуюся обстановку, понижаем прогноз по курсу USD/RUB на конец августа с 90 до 88 руб./$1, а по CNY/RUB - c 12,3 до 11,9 руб. за юань".

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