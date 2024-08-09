SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Юнипро

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" с прогнозной стоимостью на уровне 2,55 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"Эмитент опубликовал результаты по МСФО. Год к году выручка выросла всего на 8%, так как выработку электроэнергии снизили на 1%. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 40% из-за роста процентных доходов. Денежная позиция достигла 69 млрд руб. и превысила 60% капитализации компании. Нам результаты "Юнипро" нравятся. Они могут повысить прогнозы по финрезультатам компании на текущий год. Прогнозные коэффициенты EV/EBITDA на 2024 год - 0,4, P/E - 2,8. Это очень дешево даже с учетом отсутствия дивидендов", - пишут эксперты.

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