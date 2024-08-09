S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5290-5390п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5290-5390 пунктов в пятницу, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Сессия вряд ли принесет инвесторам сюрпризы. Вероятнее всего, торги пройдут спокойно из-за отсутствия событий повышенной значимости. Баланс рисков сложился положительным. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5290-5390 пунктов. Оптимизм вселяют позитивные квартальные результаты Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и историческая закономерность, согласно которой коррекция в пределах 5-10% в 84% сменялась положительной динамикой в течение следующих трех месяцев, - пишет эксперт в обзоре. - S&P 500 способен в пятницу преодолеть зону сопротивления 5300-5330 пунктов, которая ограничивала его рост в последние три дня. Если это произойдет, то индекс широкого рынка направится к следующему уровню по Фибоначчи, который располагается около 5390 пунктов. Тем не менее рекомендуем сохранять осторожность из-за уязвимости бенчмарка при торговле ниже 20-дневной скользящей средней".

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