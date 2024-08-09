Акции ВК непривлекательны для краткосрочных вложений - ПСБ

Акции "ВК" непривлекательны для инвесторов в краткосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент представил финансовую отчетность за I полугодие. Темы роста выручки продолжили снижение на фоне замедления притока аудитории в ключевой сегмент - соцсети, а также недостаточной монетизации пользователей. Показатели скорректириванной EBITDA и чистой прибыли оказались отрицательными из-за значительных вложений компании в развитие команды, бренда и повышение узнаваемости. Операционные расходы превысили объем выручки, - указывают эксперты в обзоре. - Бумаги неинтересны в краткосрочной перспективе. Ждем выхода на положительную маржинальность не ранее, чем в следующем году. Все направления бизнеса компании перспективны на дальней дистанции, но проблема повышения их прибыльности стоит очень остро. В условиях снижения темпов роста бизнеса и жесткой денежно-кредитной политики она становится ключевым фактором, сдерживающим интерес рынка к бумагам "ВК".

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