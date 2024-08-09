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09 августа 2024 года 14:01
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка на фоне ожидания дальнейшего роста чистой прибыли в текущем году и рентабельности капитала в 24%, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Результаты по РСБУ за июль подтверждают тренды отчетности по МСФО за 1П24. Сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента на фоне ожидания дальнейшего роста чистой прибыли в 2024 году и рентабельности капитала 24%. Акции торгуются по мультипликаторам 2025 года P/BV 0,7х и P/E 3,5х или с 38-42% дисконтом к историческим средним", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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