"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 54,17 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 54,17 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,26%, стоп-приказ: 45,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На текущий момент компания является одним из самых дешевых металлургов на рынке по мультипликатору EV/EBITDA. Недавно эмитент опубликовал финансовые результаты за II квартал 2024 года. Благодаря высоким производственным показателям выручка "ММК" выросла на 17% кв/кв - до 224,9 млрд руб. Это привело к увеличению EBITDA на 20% кв/кв - до 50,6 млрд руб." - отмечают аналитики.

"С технической очки зрения котировки находятся в боковом движении, цена находится около важного уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 45,7 руб. риск на портфель составит 0,61%", - указывают эксперты "Финама".

"Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.