Вероятен рост цены акций Whoosh на горизонте года - ПСБ

Вероятен рост котировок акций Whoosh на горизонте двенадцати месяцев, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Эмитент представил сильные операционные результаты за семь месяцев текущего года. Компания продолжает наращивать региональное присутствие, а популяризация СИМ среди населения активно повышается. Рынок кикшеринга динамично развивается в стране в целом - по итогам года ждем его роста почти на 40% г/г. Whoosh же является сильнейшим игроком на этом рынке с долей порядка 50%. Уверенные операционные результаты вселяют уверенность в финансовые показатели компании. Ждем роста котировок акций на горизонте двенадцати месяцев", - пишет эксперт.

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