"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Распадской"

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ПАО "Распадская", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент отчитался в пятницу по МСФО за 1П24. Выручка компании упала на 19% г/г - по нашим оценкам, в основном из-за снижения мировых цен на коксующийся уголь на 5-30% г/г. EBITDA за полугодие составила $213 млн (на уровне нас и консенсуса). Свободный денежный поток (FCF) стал отрицательным в 1П24 на фоне накопления оборотного капитала и высоких капзатрат, которые также негативно влияли на результаты угольщика в 2023 году, - указывают эксперты. - Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 1П24, принимая во внимание высокую волатильность на ключевых рынках, а также финансовые результаты за период. Считаем, что решение совпало с ожиданиями рынка, поскольку контролирующий акционер (Evraz) по-прежнему не может получать дивиденды. Продолжаем осторожно смотреть на эмитента. При текущих ценах и курсе рубля акции компании торгуются на уровне EV/EBITDA 12M 3,4х (примерно в 2,8 раза выше исторических значений). На наш взгляд, для значительного роста оценки по мультипликаторам необходим возврат к дивидендным выплатам".

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