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09 августа 2024 года 11:31
Причин для покупки акций ВК по-прежнему нет - "Т-Инвестиции"
Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "ВК" и не советуют их к покупке в настоящее время, сообщается в обзоре. "Эмитент опубликовал результаты за 1П24. Выручка показала рост на 23%, преимущественно благодаря росту онлайн-рекламы и несмотря на эффект высокой базы прошлого года на фоне ухода иностранных игроков. Однако зарабатывать на этом по-прежнему не удается: рентабельность по EBITDA составила минус 1% за полугодие на фоне продолжающихся инвестиций в технологическое и продуктовое развитие. По словам представителей компании, такие инвестиции должны обеспечить операционную эффективность и устойчивость бизнеса в будущем", - отмечают эксперты. По мнению аналитиков "Т-Инвестиций", неопределенность срока возврата инвестиций все еще остается весьма высокой. Ключевой для ВК сегмент "Социальные платформы и медиаконтент" показал рост выручки на 22,9% г/г. "В дальнейшем мы ожидаем, что дополнительным катализатором роста может стать замедление скорости YouTube и приток большего количества новых пользователей на площадки компании. Однако рентабельность сегмента по EBITDA в отчетном периоде составила всего 10,4%, что является довольно слабым показателем", - указывают эксперты в материале. Сегменты образования и технологий для бизнеса продолжают показывать хорошую динамику выручки, констатируют аналитики "Т-Инвестиций". При этом по рентабельности образовательный сегмент продемонстрировал околонулевое значение, а технологии для бизнеса принесли всего 709 млн рублей EBITDA, показав ухудшение по сравнению со вторым полугодием 2023 года. "Компания развивается, и ей на руку ограничения, с которыми столкнулись иностранные конкуренты. Однако зарабатывать на этом по-прежнему не удается. У "ВК" большая долговая нагрузка на фоне высокой ключевой ставки. При этом компания не дала комментариев по поводу денежных поступлений за продажу доли Prosus два года назад, а также получения только части суммы за продажу MYGames. Мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги компании и не советуем их покупать", - заключают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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