"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку GDR ФосАгро

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг (GDR) "ФосАгро", сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Эмитент представил операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. "ФосАгро" демонстрирует уверенный темп роста производственной деятельности в результате эффективной реализации инвестиционных проектов. Однако деятельность компании находится под давлением международной ценовой конъюнктуры на рынках удобрений, а также под давлением государственного регулирования в виде наличия экспортных пошлин в текущем году и пересмотра нормативов налоговых сборов с 2025 года, - пишут эксперты в комментарии. - С начала 2024 года котировки бумаг уже скорректировались более чем на 17%. В данный момент мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "ФосАгро" и не рассматриваем их в качестве кандидатов для добавления в наш портфель".

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