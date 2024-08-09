Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 371 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Мы оцениваем представленные результаты эмитента как хорошие. Ждем, что во втором полугодии темпы прироста чистой прибыли у Сбербанка несколько снизятся на фоне ожидаемого нами притормаживания российской экономики, некоторого охлаждения рынка жилья и жесткой денежно-кредитной политики, однако по итогам года банк вполне способен заработать 1,5-1,6 трлн руб. и подтвердить статус привлекательной дивидендной истории", - указывают эксперты.

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