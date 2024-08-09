"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку бумаг ФосАгро

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок бумаг "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Результаты эмитента за второй квартал текущего года совпали с нашими ожиданиями - отмечаем значительное улучшение FCF по сравнению с прошлым кварталом. Совет директоров рекомендовал квартальный дивиденд в размере 117 руб./акцию (2% дивдоходности), что несколько ниже, чем мы ожидали (144 руб.) и ниже, чем в первом квартале (309 руб.), - отмечают эксперты. - Мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги компании - мультипликатор EV/EBITDA 25 = 6,2x по сравнению с 5,9х для производителей фосфорных удобрений. Ожидаемая дивидендная доходность на горизонте года может составить 6-7%".

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