Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону укрепления рубля к юаню - ПСБ

Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону некоторого укрепления рубля к юаню, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Хотя волатильность на валютном рынке сохраняется невысокой третью неделю подряд, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону укрепления рубля. В первую очередь, со стороны внутренних факторов: востребованность валюты остается ограниченной из-за проблем с платежами, соответственно, навес потенциального предложения сохраняется, Внешний фон скорее также оказывает поддержку рублю. Действительно, последние дни видно некоторое улучшение настроений на мировых рынках, что способствует отскоку нефтяных котировок, - пишет эксперт в обзоре. - Лишь сигналы с мировых валютных рынков носят смешанный характер, лишая спекулятивных участников повода для активных операций. С одной стороны, на фоне усиления ожиданий по торможению американской экономики позиции доллара к ведущим мировым валютам остаются ослабленными - пара евро/доллар выросла от минимумов конца июня на 2% и удерживается около уровня 1,09 (район максимумов с весны). Однако, и юань к доллару окреп схоже. Мы не видим оснований для роста курса юаня, по-прежнему склонны ждать перехода пары юань/рубль в несколько более низкий диапазон - зону 11,5-11,8 руб."

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