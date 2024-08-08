Рынок акций РФ просел к 2850п по индексу МосБиржи, лидировали в откате "Мечел" и "Система"

Москва. 8 августа. Рынок акций РФ в четверг исчерпал коррекционный импульс и вернулся к снижению из-за фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшую нефть (Brent поднялась к $79 за баррель); индекс МосБиржи опустился в район 2850 пунктов во главе с бумагами "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,2%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), при этом откат вечером сдерживался ослаблением рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2852,51 пункта (-0,8%, днем индекс поднимался до 2888,1 пункта), индекс РТС - 1038,1 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составил 86,5621 руб. (+60,78 копейки).

Подешевели акции "Мечела" (-3,2% и -3,9% "префы"), АФК "Система" (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,6% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), Solidcore (MOEX: POLY) (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы").

Сбербанк (MOEX: SBER) во II квартале получил 418,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 380 млрд руб. годом ранее (прогноз составлял 413 млрд руб.). По итогам I полугодия Сбербанк получил 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 738 млрд руб. годом ранее (прогноз 810 млрд руб.).

Выручка интернет-холдинга "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,9%) в I полугодии составила 70,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе ожиданий аналитиков инвесткомпаний и банков. По итогам II квартала выручка "ВК" увеличилась на 21% - до 36,4 млрд рублей.

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%, до 5399 рублей), обсудив финрезультаты за I полугодие, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 117 рублей на акцию, сообщила компания. В качестве даты закрытия реестра рекомендовано установить 22 сентября. Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 11 сентября.

Подорожали в четверг акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи на импульсе коррекционного отскока дотянулся до 2888 пунктов, после чего произошел откат в район 2850 пунктов. Среди вероятных причин ухудшения сантимента - торможение роста нефтяных цен и обострение геополитического фактора. Ослабление рубля лишь сдерживало откат индекса.

Ситуация на мировых рынках стабилизировалась, в Китае и Европе преобладала нейтральная динамика, индексы США стартовали в умеренном "плюсе". Число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице за минувшую неделю оказалось меньше прогноза. В пятницу Росстат представит индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль. Данные по темпам роста инфляции также выйдут в Китае и Германии. Сбербанк опубликует отчетность по РСБУ за 7 месяцев 2024 года.

"В конце недели в условиях обострения геополитического фона покупатели могут быть малоактивными. Подъем возможен в случае роста цен на нефть и ослабления рубля. Индекс МосБиржи может завершить неделю в нижней половине диапазона 2800-2900 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечают аналитики "Газпромбанк Инвестиции", отчет Сбербанка по МСФО за II квартал и полугодие 2024 года показал рост по всем направлениям. Чистая прибыль банка по итогам января-июня составила 816,1 млрд рублей, превысив значение аналогичного периода прошлого года на 10,7%.

"Сбербанк показал сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия 2024 года, нарастив кредитный портфель и добившись роста чистой прибыли. За шесть месяцев текущего года Сбербанк заработал 34,6 рубля на акцию, что соответствует 12,2% текущей полугодовой акционерной доходности. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, акции Сбера остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора", - полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к окончанию основных торгов находился в "минусе", не найдя драйверов для развития повышения перед публикацией данных по инфляции в РФ.

Компания "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1%) отчиталась о получении чистой прибыли по МСФО в I квартале текущего года в размере 21,7 млрд руб. против 15,5 млрд руб. годом ранее. Акции золотодобытчиков оживились после возвращения цен на драгоценный металл вверх в район $2450 за унцию. Бумаги "НОВАТЭКа" пытались расти вместе с ценами на природный газ, которые на этой неделе пытаются прервать нисходящий тренд и отступают от минимумов с апреля.

Сбербанк в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в I полугодии 816,1 млрд руб. (прогноз 810 млрд руб.) против 738 млрд руб. годом ранее. В руководстве Сбербанка подтвердили планы по выплате 50% прибыли в виде дивидендов и получения прибыли по итогам 2024 года выше, чем в 2023 году. В пятницу кредитор также представит финансовые результаты за 7 месяцев по РСБУ.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжили рост в направлении сопротивлений $81,5 и $78 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены следуют за настроениями в США, хотя на этой неделе рынок получил сигнал о сокращении импорта нефти в Китай как в годовом, так и в месячном исчислении - негативный среднесрочный фактор. В пятницу в КНР будут опубликованы данные по потребительским и производственным ценам за июль, которые могут показать некоторое оживление в потребительском секторе.

На внешних фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях, американские биржи после локальной просадки накануне вернулись к росту. На рынках сохраняется повышенная волатильность, а среднесрочные факторы по-прежнему предупреждают покупателей о необходимости соблюдать осторожность. Индексы МосБиржи и РТС во второй половине сессии развернулись вниз, а долларовый индикатор вплотную подошел к минимуму года 1031 пункт, которого достиг ранее в августе. В пятницу после закрытия основных торгов в РФ могут выйти очередные тревожные данные, указывающие на ускорение потребительской инфляции (до 9,1% г/г и 1,1% м/м) и, как следствие, перспективу еще большего ужесточения монетарных условий в стране, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, давление на мировые рынки акций продолжают оказывать опасения по поводу возможного экономического спада в США из-за жесткой монетарной политики Федрезерва, усилившиеся после того, как аналитики JPMorgan повысили вероятность наступления рецессии в стране к концу текущего года до 35% с 25% месяц назад.

На таком фоне нервозность на рынках остается повышенной, и попытки сформировать полноценный отскок после недавнего падения пока оказываются не очень результативными. Причем сдерживающим фактором также продолжают выступать не самые благоприятные отчетности крупных компаний, в том числе из технологического сектора, полагает аналитик.

Рынку акций РФ поддержку оказала хорошая квартальная отчетность Сбербанка. Однако давление на покупательский настрой инвесторов продолжают оказывать жесткая монетарная политика ЦБ РФ и повышенная геополитическая напряженность, отметил Додонов.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы среднесрочного нисходящего "клина". Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью на отметке 2900 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление", - полагает представитель "Финама".

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 подросли на 0,4-1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,3-2,2% во главе с Nasdaq).

Как стало известно в четверг, объем кредитования в Японии в июле вырос на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Совокупный объем кредитов, выданных японскими банками, составлял на конец прошлого месяца 624,7 трлн иен ($4,27 трлн).

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. Она отметила, что инфляция в сфере услуг все еще остается высокой.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 17 тыс. и составило 233 тыс., сообщило в четверг Минтруда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Отчет показывает, что число увольнений в Штатах остается низким, рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch.

На этой неделе к отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные в минувшую пятницу, спровоцировали рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены возобновили рост на фоне увеличения аппетита к риску после выхода в США статданных, которые ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,81 за баррель (+0,6% и +2,4% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $76,02 за баррель (+1,1% и +2,8% в среду).

Рынок по-прежнему ждет действий Ирана в ответ на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Телеканал CNN сообщил, что Иран все еще обдумывает, как отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС. В то же время телеканал Iran International сообщил со ссылкой на источники, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи воздержаться от нападения на Израиль.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-2,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,3%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-2,2%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,1%).

Выручка Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,6%) во II квартале 2024 года выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 69,3 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. Скорректированная EBITDA увеличилась на 2,3%, до 12,95 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась в 2,4 раза, до 5,81 млрд рублей.

Выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+8,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,6%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+4,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,7% и +8,3% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,5%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,93 млрд рублей (из них 9,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,17 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,04 млрд рублей на акции "Газпрома").