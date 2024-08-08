Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 8 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжающееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,08% от номинала (доходность - 8,88% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,32% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 20 базисных пунктов, подешевев до 57,15% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене 65 базисных пунктов, опустившись до 75,48% от номинала (их доходность увеличилась на 64 базисных пункта, составив 20,97% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели всего на 2 базисных пункта - до 68,47% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 18,19% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 66,93% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 14,28% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 88 базисных пунктов - до 67,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение третий день подряд на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы - на этот раз "спрос на риск" был спровоцирован публикацией статданных о более существенном, чем ожидалось, снижении числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Отчет Минтруда показал, что число увольнений в Соединенных Штатах остается низким, и рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch. Американские компании уже не нанимают так много людей, как раньше, но и не спешат увольнять их. Это признак того, что рынок труда остывает и становится более нормальным, но речи о большом ухудшении не идет, пишет издание.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 17 тыс. и составило 233 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 250 тыс., а не 249 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 240 тыс. с прежде объявленного уровня предыдущей недели.

На этой неделе к отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные в минувшую пятницу, спровоцировали рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков, пишет The Wall Street Journal.

Что касается внутренних событий, то аналитики выделяют новости о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных еврооблигаций России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг. Указ № 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" устанавливает, что замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей евробондов с учетом ряда требований, предусмотренных документом.

Так, замещение производится путем получения Минфином евробондов от держателей долговых бумаг с последующим переводом на свой счет в центральном депозитарии и передачей взамен замещающих еврооблигаций (учет прав на эти бумаги осуществляется центральным депозитарием). В случае если передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев, замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется через уступку прав. Замещающие бумаги будут зачисляться на открытые в российском депозитарии счета депо держателей еврооблигаций РФ. Размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов РФ.