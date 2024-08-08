Рубль в четверг опустился в паре с юанем, несмотря на возобновление роста на рынке нефти
На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 августа на 60,78 копейки, до 86,5621 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,14 копейки, до 94,1333 руб./EUR1.
Консолидированный бюджет РФ в январе-июне 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 126,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе-июне 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 трлн 191,1 млрд рублей.
Доходы консолидированного бюджета в январе-июне составили 32 трлн 782,6 млрд рублей, расходы - 32 трлн 656,5 млрд рублей.
Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 1 трлн 65,2 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-июне 2024 года на уровне 929 млрд рублей.
Корректировка этого показателя произошла в результате пересмотра в сторону уменьшения как суммы доходов, так и расходов: доходы федерального бюджета за шесть месяцев 2024 года, по данным казначейства, составили 16 трлн 634,7 млрд рублей (Минфин оценивал их в 17,093 трлн рублей), расходы - 17 трлн 699,9 млрд рублей (по Минфину - 18,022 трлн рублей).
Инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа составила 0,00% после 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду вечером Росстат.
Основной причиной замедления инфляции до нуля стало падение тарифов на авиаперелеты - сразу на 7%.
С начала месяца рост цен в РФ к 5 августа составил 0,00%, с начала года - 4,99%.
Из данных за конец июля - начало августа этого и прошлых годов следует, что на 5 августа годовая инфляция сохранилась в районе 9% (как и на 29 июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует в пятницу.
"Рубль в начале сессии резко подорожал, но вскоре сдал позиции к юаню, который превышал 11,9 руб. Правда, закрепиться над этим уровнем пока не удалось: китайская валюта просела к российской, но вскоре вернулась к достигнутой вершине. Пара "юань-рубль", таким образом, предпринимает очередную попытку выйти вверх из диапазона двухнедельной консолидации 11,73 - 11,95 руб. Вероятно, баланс покупок иностранной валюты и продаж постепенно смещается в сторону ослабления рубля. Поддержку рублю по-прежнему могут оказывать сложности с импортом, сдерживающие спрос на инвалюту. Однако ее предложение также ограничено из-за существенного смягчения нормы репатриации экспортной выручки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Цены на нефть возобновили рост в ходе торгов.
Статданные, опубликованные в четверг, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску. Фондовые индексы США благодаря этому прибавляют 1,4-2,4%.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $78,63 за баррель, что на 0,42% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,82%, до $75,86 за баррель.
Рынок по-прежнему ждет действий Ирана в ответ на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.
Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 августа увеличилась на 8 базисных пунктов - до 17,22% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно среды на 4 базисных пункта, до 16,45% годовых, версия на три месяца поднялась на 1 базисный пункт, до 16,31% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 16,49% годовых.