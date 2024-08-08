Рубль в четверг опустился в паре с юанем, несмотря на возобновление роста на рынке нефти

Москва. 8 августа. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, его курс составил 11,86 руб. в 19:00 мск, что на 2,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль подешевел, несмотря на возобновление роста на рынке нефти.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 августа на 60,78 копейки, до 86,5621 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,14 копейки, до 94,1333 руб./EUR1.

Консолидированный бюджет РФ в январе-июне 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 126,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе-июне 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 трлн 191,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-июне составили 32 трлн 782,6 млрд рублей, расходы - 32 трлн 656,5 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 1 трлн 65,2 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-июне 2024 года на уровне 929 млрд рублей.

Корректировка этого показателя произошла в результате пересмотра в сторону уменьшения как суммы доходов, так и расходов: доходы федерального бюджета за шесть месяцев 2024 года, по данным казначейства, составили 16 трлн 634,7 млрд рублей (Минфин оценивал их в 17,093 трлн рублей), расходы - 17 трлн 699,9 млрд рублей (по Минфину - 18,022 трлн рублей).

Инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа составила 0,00% после 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду вечером Росстат.

Основной причиной замедления инфляции до нуля стало падение тарифов на авиаперелеты - сразу на 7%.

С начала месяца рост цен в РФ к 5 августа составил 0,00%, с начала года - 4,99%.

Из данных за конец июля - начало августа этого и прошлых годов следует, что на 5 августа годовая инфляция сохранилась в районе 9% (как и на 29 июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует в пятницу.

"Рубль в начале сессии резко подорожал, но вскоре сдал позиции к юаню, который превышал 11,9 руб. Правда, закрепиться над этим уровнем пока не удалось: китайская валюта просела к российской, но вскоре вернулась к достигнутой вершине. Пара "юань-рубль", таким образом, предпринимает очередную попытку выйти вверх из диапазона двухнедельной консолидации 11,73 - 11,95 руб. Вероятно, баланс покупок иностранной валюты и продаж постепенно смещается в сторону ослабления рубля. Поддержку рублю по-прежнему могут оказывать сложности с импортом, сдерживающие спрос на инвалюту. Однако ее предложение также ограничено из-за существенного смягчения нормы репатриации экспортной выручки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть возобновили рост в ходе торгов.

Статданные, опубликованные в четверг, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску. Фондовые индексы США благодаря этому прибавляют 1,4-2,4%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $78,63 за баррель, что на 0,42% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,82%, до $75,86 за баррель.

Рынок по-прежнему ждет действий Ирана в ответ на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 августа увеличилась на 8 базисных пунктов - до 17,22% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно среды на 4 базисных пункта, до 16,45% годовых, версия на три месяца поднялась на 1 базисный пункт, до 16,31% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 16,49% годовых.