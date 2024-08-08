"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" на фоне отчета компании за первое полугодие 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Энергетическая компания отчиталась по МСФО за первое полугодие 2024 года. Несмотря на небольшое снижение выработки (-0,8%), выручка компании выросла почти на 8%, - отмечают эксперты. - Как мы и ожидали, снижение операционных показателей было компенсировано ростом спроса на электроэнергию и цен. У компании на счетах находится большой запас ликвидности. В связи с высокими ставками размещение средств на депозитах (25,9 млрд руб. против 1,4 годом ранее) привело к росту процентных доходов в 4 раза. Что в свою очередь позитивно сказалось на чистой прибыли компании. По состоянию на 30 июня объем ликвидных средств на балансе возрос до 73 млрд рублей (+39% г/г)".

Важным фактором инвестиционной привлекательности "Юнипро", по мнению аналитиков, является возможность выплаты пропущенных дивидендов. На эти цели могут быть направлены накопленные денежные средства.

"На текущий момент потенциальная совокупная дивидендная доходность с учетом пропущенных выплат уже превышает 40%, - подчеркивают стратеги. - Однако контрольный пакет принадлежит немецкой Uniper, что не позволяет компании возобновить выплаты. Если акции перейдут российским владельцам, это событие станет мощным катализатором роста. Учитывая сильный фундаментал и устойчивую финансовую позицию компании, а также возможность в будущем возвращения к дивидендам, мы сохраняем рекомендацию покупать по акциям "Юнипро".

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