Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" и целевую цену 355 руб./акцию на конец 2024 года, сообщается в комментарии аналитика Ольги Найденовой.

"Сбербанк опубликовал сокращенную отчетность за 2К24 по МСФО. Чистая прибыль составила 418,7 млрд руб., что соответствует ROE в 25%. Размер прибыли за квартал оказался в русле наших ожиданий и на 2,6% выше консенсус-прогноза. С точки зрения маржинальности у Сбербанка небольшая положительная чувствительность к увеличению процентных ставок. Компания сохраняет прогноз по чистой процентной марже на уровне выше 5,7%. Поддержку показателю оказывает девалютизация, большая, более 60%, доля кредитов по плавающей ставке и возросшая доля розницы", - пишет эксперт.

Что касается рисков, то на фоне высоких темпов роста банк по-прежнему не ожидает значимого ухудшения качества корпоративного кредитования, где стоимость риска остается на уровне 0,3-0,5%. В то же время стоимость риска в рознице растет, подчеркивает Найденова, и в целом по портфелю Сбербанк сохраняет прогноз этого показателя на уровне 1,0-1,1%.

"Несмотря на высокие темпы роста расходов на персонал, а также инвестиции в ИТ и в частности искусственный интеллект, банк по-прежнему выделяет операционную эффективность, ожидая отношение расходов к доходам по итогам года в диапазоне 30-32%. Мы полагаем, что результаты Сбербанка в целом оказались несколько лучше ожиданий рынка с точки зрения динамики основного бизнеса", - резюмирует аналитик инвестбанка.

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