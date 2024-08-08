Резюме ЦБР поддерживает ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 18% до конца года - Альфа-банк

Резюме решения ЦБ РФ по ключевой ставке по итогам заседания 26 июля поддерживает ожидания сохранения ставки на уровне 18% до конца текущего года, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 26 июля, в котором подчеркнул важность обеспечения нужной степени жесткости денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 2025 году, - пишут эксперты. - В связи с этим между вариантами повысить ключевую ставку до 19-20% без направленного сигнала и повысить ставку до 18% с направленным сигналом на возможное ужесточение монетарной политики в дальнейшем, регулятор выбрал второй вариант".

Также было отмечено, что отсутствие направленного сигнала могло привести к ожиданиям быстрого снижения ставки в дальнейшем, повторяя ситуацию 1П24, когда такие ожидания препятствовали достаточному ужесточению денежно-кредитных условий.

На взгляд аналитиков, такой подход означает, что ЦБ РФ предпочтет настраивать рынок на сохранение повышенной ставки в течение длительного времени, то есть на горизонте 2025 года, нежели повышать ставку в ближайшее время и затем переходить к ее быстрому снижению. Коммуникация ЦБ РФ поддерживает ожидание экспертов, что ставка может сохраниться на уровне 18% до конца текущего года.

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