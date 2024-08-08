Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", настрой на рост еще не реализовался

Москва. 8 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips, настрой игроков на коррекционный рост не реализовался из-за ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent просела к $78,2 за баррель); индекс МосБиржи топчется близи уровня закрытия предыдущего дня.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2876,46 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1054,22 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составляет 85,9543 руб. (+78,97 копейки).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) во II квартале получил 418,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 380 млрд руб. годом ранее (прогноз составлял 413 млрд руб.). По итогам I полугодия Сбербанк получил 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 738 млрд руб. годом ранее (прогноз 810 млрд руб.).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Выручка интернет-холдинга "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,7%) в I полугодии составила 70,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе ожиданий аналитиков инвесткомпаний и банков. По итогам II квартала выручка "ВК" увеличилась на 21% - до 36,4 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отскок от уровня поддержки 2800 пунктов по индексу МосБиржи может продолжиться.

"Становится очевидно, что покупатели эту поддержку так просто не отдадут. Однако рост геополитической напряженности продолжает оказывать давление на рынок, и волатильность, подобная вчерашней, может сохраниться и в ближайшие дни. При всем этом вчерашний отскок только подтверждает наши ожидания по торговле индекса в боковике в ближайшее время в диапазоне 2800-3000 пунктов, а в таком случае лучше обращать внимание на отдельные компании - интерес представляют отчетности по МСФО Сбербанка, "Юнипро" (MOEX: UPRO), Fix Price (MOEX: FIXP) и "ВК".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может попытаться закрыть нисходящий "гэп" понедельника, поднявшись к отметке 2900 пунктов. "Ждем догоняющего роста акций нефтегазовых компаний. Лучше рынка, по нашему мнению, сегодня могут быть также акции "Софтлайна" (MOEX: SOFL), "Группы Астра" (MOEX: ASTR), "Распадской" (MOEX: RASP), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) и "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) ", - считает он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи пытается выйти вверх из диапазона 2800-2870 пунктов с ближайшими сопротивлениями 2900 пунктов и 2960 пунктов, которые могут быть достигнуты благодаря покупкам в отдельных эмитентах.

Сбербанк на данный момент подтверждает перспективу выплаты очередных рекордных дивидендов за текущий год. Акции Сбербанка после дивидендной отсечки остаются ниже 300 руб. и испытывают давление продаж по всему рынку, но, скорее всего, будут готовы расти при улучшении общих настроений и позитивных корпоративных сигналах, "вытягивая" вверх индекс МосБиржи, считает Кожухова.

В США накануне индексы акций завершили сессию снижением на 0,6-1,1% из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний, хотя в начале торгов индикаторы демонстрировали коррекционный рост.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), но вновь снижаются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,3-0,4%).

Как стало известно в четверг, объем кредитования в Японии в июле вырос на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Совокупный объем кредитов, выданных японскими банками, составлял на конец прошлого месяца 624,7 трлн иен ($4,27 трлн).

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. Она отметила, что инфляция в сфере услуг все еще остается высокой.

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают после активного подъема днем ранее, подогретого данными о сокращении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $78,23 за баррель (-0,1% и +2,4% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $75,22 за баррель (-0,01% и +2,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

Поддержку рынку нефти также оказывали такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (рынки ожидали атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании) и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, сообщает Trading Economics.

Тем временем, телеканал CNN сообщил, что Иран все еще обдумывает, как отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В то же время телеканал Iran International сообщил со ссылкой на источники, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи воздержаться от нападения на Израиль.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,7% и +11,9% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,88 млрд рублей (из них 2,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,05 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 928,37 млн рублей на обыкновенные акции "Мечела").