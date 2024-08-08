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Главная / Мнения аналитиков / Повышенная цена золота делает акции Полюса, Селигдара и ЮГК фундаментально привлекательными - Газпромбанк
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08 августа 2024 года 11:44
Повышенная цена золота делает акции Полюса, Селигдара и ЮГК фундаментально привлекательными - Газпромбанк
Повышенная цена золота делает акции "Полюса", "Селигдара" и ЮГК фундаментально привлекательными, говорится в аналитическом материале исполнительного директора Управления анализа фондового рынка Газпромбанка Игоря Гончарова. Эксперт ожидает, что после заметного роста в 1П24 международная цена на золото в течение 2П24 останется не ниже $2300/унц. при среднегодовом уровне $2300-2400/унц. в 2024г, который в среднем по 2025 год может достичь $2400-2500/унц. "Реализация новых проектов "Полюса" (Сухой Лог), ЮГК (Высокое, Курасан, Коммунар) и "Селигдара" (Хвойное, Кючус) должна позволить этим компаниям достичь значительного увеличения объемов производства золота к 2030 году по сравнению с 2023 годом, - прогнозирует Гончаров. - Такой рост может составить: у "Полюса" - приблизительно в 1,7 раза (до 149 тонн), у ЮГК - в 2,2 раза (до 28 тонн), у "Селигдара" - в 2 раза" (до 15 тонн). В Газпромбанке обновили прогнозы и целевые цены акций публичных российских производителей золота и сохранили по ним позитивный взгляд, подчеркивается в материале. "Наша новая целевая цена по "Полюсу" составляет 16000 руб./акц. (потенциал +30%), по ЮГК - 1,3 руб./акц. (+60%), по Селигдару - 80 руб./акц. (+45%), - указывает эксперт банка. - Высокая цена на золото делает все три компании фундаментально привлекательными, но в краткосрочной перспективе ЮГК может продемонстрировать более высокие уровни доходностей свободного денежного потока и дивидендов". Также стратег банка отмечает, что по состоянию на конец 2023 года показатели удельной долговой нагрузки золотодобытчиков находятся в диапазоне, близком к 2,0-3,0х по показателю "Чистый долг /EBITDA (скорр.)" с наиболее существенным уровнем у "Селигдара" (около 3х) и наименьшим у "Полюса" (менее 2х). Однако уже по итогам 2024 года Гончаров ожидает снижения удельной долговой нагрузки до уровня близкого или ниже, чем 1,5х, 1,0х и 2,0х у "Полюса", ЮГК и "Селигдара" соответственно, что создает предпосылки для выплаты дивидендов за 2024 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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