Курс рубля может временно уйти ниже отметки 11,8 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля может временно уйти ниже отметки 11,8 руб./юань, но вряд ли укрепление рубля будет особо выраженным, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду несколько укрепился против юаня, - напоминают эксперты. - При этом объем биржевых торгов заметно снизился даже на фоне наращивания продаж юаней со стороны Банка России. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,81 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса остается потенциал на время уйти ниже отметки в 11,8 руб./юань, но вряд ли укрепление рубля будет особо выраженным".

Нефтяные цены в среду заметно выросли. Поддержку котировкам, по мнению аналитиков банка, оказывали геополитические новости и недельные данные от Минэнерго США, неожиданно показавшие максимальное с начала июля снижение запасов нефти. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $78,1/барр. Тем не менее пока риски повторного движения котировок в сторону $76/барр. сохраняются, если опасения рецессии у инвесторов вновь усилятся, считают стратеги банка.

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