Рубль немного опускается в паре с юанем при открытии торгов на фоне слабеющей нефти

Москва. 8 августа. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль немного опускается на фоне слабеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,84 руб. (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,26 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа составила 0,00% после 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду вечером Росстат.

Основной причиной замедления инфляции до нуля стало падение тарифов на авиаперелеты - сразу на 7%.

С начала месяца рост цен в РФ к 5 августа составил 0,00%, с начала года - 4,99%.

Из данных за конец июля - начало августа этого и прошлых годов следует, что на 5 августа годовая инфляция сохранилась в районе 9% (как и на 29 июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует в пятницу.

Курс рубля, вероятно, останется на текущих уровнях до осени, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль в среду незначительно укрепился против китайского юаня, биржевая валютная пара "юань-рубль" "присела" к 11,83, - отмечает аналитик. - А вот против внебиржевых доллара и евро нацвалюта потеряла до процента - по данным ЦБ, котировки на 8 августа - 85,95 и 93,84. Такое расхождение траекторий курсов инвалют связано с разницей во времени фиксации цен - на бирже торги идут на 3,5 часа дольше. Поэтому курс "токсичных" валют на 9 августа может быть уже ниже".

Несмотря на вчерашние отклонения, на валютном рынке, по оценке Зельцера, сохраняется летний боковик: валютные пары продолжают курсировать в границах: для юаня это 11,5-12, у доллара диапазон 84-89, евро "ходит" в области 90-95. В последние дни биржевая амплитуда колебаний сузилась еще больше.

"Факторы среднесрочной стабилизации курса рубля: двусторонние валютные барьеры, жесткая линия ДКП ЦБ, достаточность предложения валюты из-за границы и проблемы с расчетами за импорт, - указывает эксперт БКС. - Поддерживает нацвалюту и бюджетный механизм - в августе ЦБ продает в два раза больше валюты. Дефицит бюджета и волатильные сырьевые активы мешают рублю продолжить дальнейшее укрепление. В общем до осени курс может остаться примерно на текущих позициях".

Цены на нефть эталонных марок слегка опускаются утром в четверг после активного подъема днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $78,18 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,05%, до $75,19 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.